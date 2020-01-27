Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудниками уголовного розыска УВД за совершение преступления разыскивается Хилютич Николай Иванович, 10.08.1968 г.р., уроженец д. Мальковичи Ганцевичского района Брестской области, проживавший по адресу: д. Мальковичи, пер. Школьный, д.5.





Приметы: на вид 50 лет, рост 165-175см, худощавого телосложения, глаза серо-зеленого цвета, волос длинный, русый.



Особые приметы: лицо прыщавое, речь невнятная, на кожных покровах имеются следы от заболевания псориазом.



Был одет: кепка черного цвета, куртка зеленого цвета с надписью на спине «Лесохимик», брюки камуфлированного цвета, сапоги.



Просим граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Хилютича Н.И. сообщить об этом по телефонам

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