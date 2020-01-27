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За совершение преступления разыскивается Хилютич Николай Иванович
27.01.2020 19:52 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сотрудниками уголовного розыска УВД за совершение преступления
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Сотрудниками уголовного розыска УВД за совершение преступления разыскивается Хилютич Николай Иванович, 10.08.1968 г.р., уроженец д. Мальковичи Ганцевичского района...
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