ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За совершение преступления разыскивается Хилютич Николай Иванович

27.01.2020 19:52 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудниками уголовного розыска УВД за совершение преступления разыскивается Хилютич Николай Иванович, 10.08.1968 г.р., уроженец д. Мальковичи Ганцевичского района Брестской области, проживавший по адресу: д. Мальковичи, пер. Школьный, д.5.

За совершение преступления разыскивается Хилютич Николай Иванович

Приметы: на вид 50 лет, рост 165-175см, худощавого телосложения, глаза серо-зеленого цвета, волос длинный, русый.

Особые приметы: лицо прыщавое, речь невнятная, на кожных покровах имеются следы от заболевания псориазом.

Был одет: кепка черного цвета, куртка зеленого цвета с надписью на спине «Лесохимик», брюки камуфлированного цвета, сапоги.

Просим граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Хилютича Н.И. сообщить об этом по телефонам
80162-275495, 80297910078 либо по тел.102. Конфиденциальность гарантируется.

 
 
Ссылка на источник 141
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Сотрудниками уголовного розыска УВД за совершение преступления разыскивается Хилютич Николай Иванович, 10.08.1968 г.р., уроженец д. Мальковичи Ганцевичского района...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Бобруйске загорелся дом, внутри были дети. Малыши выбежали и сказали о пожаре взрослым
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

Свежие газеты

27.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (ЧП)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика