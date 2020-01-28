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Житель Ивацевичского района прошлым летом выписался из больницы и пропал
28.01.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Приметы: на вид 45 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы короткие светло-русые, глаза голубые, брови светлые, злоупотребляет спиртными напитками, курит.
Особые приметы: на подбородке имеется шрам в виде полоски.
Просим граждан сообщить в органы внутренних дел сведения о местонахождении Савицкого Н.Н. Информацию можно сообщить в ближайший отдел милиции либо по телефону: 8-0164-52-46-44.
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> Ивацевичским РОВД УВД Брестского облисполкома разыскивается пропавший без вести Савицкий Николай Николаевич, 09.04.1974 г.р., житель д. Бытень, ул. Козинская, д. 54...
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