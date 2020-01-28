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Житель Ивацевичского района прошлым летом выписался из больницы и пропал

28.01.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Житель Ивацевичского района прошлым летом выписался из больницы и пропал
Ивацевичским РОВД УВД Брестского облисполкома разыскивается пропавший без вести Савицкий Николай Николаевич, 09.04.1974 г.р., житель д. Бытень, ул. Козинская, д. 54 Ивацевичского района, который 10.06.2019 г. был выписан из УЗ БОПБ «Могилевцы» и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы: на вид 45 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы короткие светло-русые, глаза голубые, брови светлые, злоупотребляет спиртными напитками, курит.

Особые приметы: на подбородке имеется шрам в виде полоски.

Просим граждан сообщить в органы внутренних дел сведения о местонахождении Савицкого Н.Н. Информацию можно сообщить в ближайший отдел милиции либо по телефону: 8-0164-52-46-44.

 
 
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> Ивацевичским РОВД УВД Брестского облисполкома разыскивается пропавший без вести Савицкий Николай Николаевич, 09.04.1974 г.р., житель д. Бытень, ул. Козинская, д. 54...
 
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