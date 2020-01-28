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Следователи устанавливают обстоятельства трех смертельных ДТП, совершенных в минувшие выходные в Минской области

28.01.2020 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

По сообщению о первом из них следственно-оперативная группа выехала в Дзержинске на улицу Фоминых 25 января около 05.10. По имеющимся данным, 20-летний житель райцентра управлял автомобилем Renault Logan и двигался в направлении деревни Станьково Дзержинского района. Вблизи дома №14 по указанной улице совершил наезд на 43-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть дороги вне нерегулируемого пешеходного перехода. От полученных травм она скончалась на месте.

Второе дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в тот же день в Стародорожском районе. По предварительным данным, 34-летний житель Гомельской области управлял автомобилем Skoda Octavia и двигался по автодороге «Осиповичи – Барановичи». На 54-ом километре Р-91 водитель совершил наезд на 31-летнего мужчину, двигавшегося во встречном ему направлении по правой полосе дороги. В результате пешеходу причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия.

Третье дорожно-транспортное происшествие имело место 26 января около 2 часов 30 минут. По предварительным данным, 25-летний житель Борисова, управляя автомобилем Audi 80, на 1-ом километре автодороги «Нача-Заполье» вблизи агрогородка Нача Крупского района совершил наезд на находившегося на проезжей части 34-летнего местного жителя. Мужчина скончался в автомашине скорой медицинской помощи.

Во всех трех случаях следователями во взаимодействии с сотрудниками ГАИ и экспертами проведены осмотры мест происшествий, зафиксирована следовая картина, изъяты предметы, имеющие значение для выяснения обстоятельств.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Назначены экспертизы, производство которых выполняется специалистами УГКСЭ по Минской области.

Окончательная правовая оценка произошедшим событиям и действиям их участников будет дана по результатам расследования.

Следователи обращаются к гражданам, которые стали очевидцами вышеуказанных происшествий, с просьбой сообщить об этом в районные подразделения УСК по Минской области или по телефонам (8017) 226-17-97, (8017) 327-73-10 (круглосуточно).

Татьяна БЕЛОНОГ, официальный представитель УСК по Минской области

 
 
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Управлением Следственного комитета по Минской области устанавливаются обстоятельства совершения смертельных ДТП, зафиксированных в минувшие выходные в...
 
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