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В Славгороде мужчина поджег дом, где была его семья - обиделся, что его выгнали из-за стола
Источник материала: Tut.by
В Славгороде пьяный мужчина облили бензином и поджег веранду дома, где в это время была его семья. Пострадала мать поджигателя,
Вечером 23 января за столом были хозяйка дома, ее сыновья и невестка — ужинали. На столе было спиртное, которым и злоупотребил один из сыновей. 27-летний мужчина начал скандалить, поэтому его выгнали из-за стола.
Он начал требовать спиртное, угрожая продать бензопилу. Когда инструмент у него отобрали, мужчина принес из сарая бензин, обрызгал им веранду и поджег ее.
Капли горючего попали и на хозяйку дома — она получила ожоги. Пожар удалось потушить до приезда сотрудников МЧС, а об инциденте сообщили милиции.
Подозреваемый задержан. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности.
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Пострадала мать поджигателя - женщина получила ожоги.
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