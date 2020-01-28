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В Славгороде мужчина поджег дом, где была его семья - обиделся, что его выгнали из-за стола

28.01.2020 12:54 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Славгороде пьяный мужчина облили бензином и поджег веранду дома, где в это время была его семья. Пострадала мать поджигателя, сообщили в МВД.


Фото: МВД

Вечером 23 января за столом были хозяйка дома, ее сыновья и невестка — ужинали. На столе было спиртное, которым и злоупотребил один из сыновей. 27-летний мужчина начал скандалить, поэтому его выгнали из-за стола.

Он начал требовать спиртное, угрожая продать бензопилу. Когда инструмент у него отобрали, мужчина принес из сарая бензин, обрызгал им веранду и поджег ее.

Капли горючего попали и на хозяйку дома — она получила ожоги. Пожар удалось потушить до приезда сотрудников МЧС, а об инциденте сообщили милиции.

Подозреваемый задержан. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности.

 
 
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