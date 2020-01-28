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Под Могилевом убили отца и дочь

28.01.2020 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Под Могилевом убили отца и дочь

Следователи устанавливают обстоятельства двойного убийства в Могилевском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

Следственным управлением УСК по Могилевской области возбуждено уголовное дело по факту убийства двух человек в агрогородке Буйничи. «Вечером 24 января в частном доме в агрогордке обнаружены тела 83-летнего хозяина дома и его 47-летней дочери с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления задержан 57-летний житель Могилева», — проинформировала Анастасия Лавринович.

При обыске у мужчины обнаружено имущество погибших, а на месте происшествия найдены его личные вещи. Подозреваемый злоупотреблял спиртным и неоднократно судим за кражи. По данным следствия, 83-летний мужчина и его дочь с могилевчанином знакомы не были.

Следователями совместно с экспертами проведен осмотр места происшествия, изъято орудие преступления. По уголовному делу назначен ряд экспертных исследований, в том числе комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза подозреваемого.

https://www.belta.by

 
Теги: Могилев
 
 
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Следователи устанавливают обстоятельства двойного убийства в Могилевском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области...
 
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