Под Могилевом нашли тела отца и дочери: подозреваемый в их убийстве задержан

Источник материала: Tut.by

В агрогородке Буйничи под Могилевом вечером 24 января обнаружены тела отца и дочери, сообщает СК. По подозрению в убийстве двух человек задержан могилевчанин.



Фото: Следственный комитет

По данным следствия, тела 83-летнего хозяина дома и его 47-летней дочери с признаками насильственной смерти обнаружили вечером 24 января в агрогородке Буйничи.

Подозреваемый в их убийстве задержан. Это 57-летний житель Могилева. Во время личного обыска у него обнаружено имущество потерпевших, а на месте происшествия найдены его личные вещи.

— Подозреваемый злоупотреблял спиртными напитками и неоднократно судим за кражи. Потерпевшие ранее с подозреваемым знакомы не были, — добавили в СК.

Возбуждено уголовное дело.