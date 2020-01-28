|
Под Могилевом нашли тела отца и дочери: подозреваемый в их убийстве задержан
Источник материала: Tut.by
В агрогородке Буйничи под Могилевом вечером 24 января обнаружены тела отца и дочери,
По данным следствия, тела 83-летнего хозяина дома и его 47-летней дочери с признаками насильственной смерти обнаружили вечером 24 января в агрогородке Буйничи.
Подозреваемый в их убийстве задержан. Это 57-летний житель Могилева. Во время личного обыска у него обнаружено имущество потерпевших, а на месте происшествия найдены его личные вещи.
— Подозреваемый злоупотреблял спиртными напитками и неоднократно судим за кражи. Потерпевшие ранее с подозреваемым знакомы не были, — добавили в СК.
Возбуждено уголовное дело.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина оставил свои вещи на месте преступления. Убитые ранее с ним знакомы не были.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)