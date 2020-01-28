В Несвиже произошло дорожно-транспортное происшествия, в результате которого автомобиль Peugeot протаранил забор дома. Авария случилась 27 января на улице Энгельса около 23:30.
Как сообщает интернет-ресурс
Обстоятельства случившегося выясняются.
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В Несвиже автомобиль снес забор и влетел в дом
28.01.2020 — ЧП | Нясвижскiя навiны
Источник материала: Нясвижскiя навiны
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В Несвиже произошло дорожно-транспортное происшествия, в результате которого автомобиль Peugeot протаранил забор дома. Авария случилась 27 января на улице Энгельса
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