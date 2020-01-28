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В Несвиже автомобиль снес забор и влетел в дом

28.01.2020 — ЧП | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В Несвиже автомобиль снес забор и влетел в дом

В Несвиже произошло дорожно-транспортное происшествия, в результате которого автомобиль Peugeot протаранил забор дома. Авария случилась 27 января на улице Энгельса около 23:30.

Как сообщает интернет-ресурс mail.ru, водитель на высокой скорости при повороте не справился с управлением и въехал в забор. Протаранив ограждение, машина остановилась, лишь врезавшись в стену дома.

Обстоятельства случившегося выясняются.


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В Несвиже произошло дорожно-транспортное происшествия, в результате которого автомобиль Peugeot протаранил забор дома. Авария случилась 27 января на улице Энгельса
 
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