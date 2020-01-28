7 мешков «бесплатного» удобрения хотел завезти родителям житель Парохонска

Источник материала: Полесская правда



Подробности инцидента корреспонденту pinsknews.by сообщила специалист ГАиП ГАИ УВД Брестского облисполкома Анна Мацкевич:

– В ходе несения службы по надзору за дорожным движением возле агрогородка Парохонск госавтоинспекторы остановили автомобиль «Рено» под управлением 23-летнего местного жителя. В легковушке находилось семь мешков с удобрениями общим весом 530 кг. Водитель признался, что документов на перевозку у него нет.

Как установили правоохранители, удобрения принадлежат одному из открытых акционерных обществ района, где и работает мужчина. Еще в ноябре минувшего года сельчанин подготовил груз и спрятал его на территории частного подворья, а спустя несколько месяцев решил перевезти имущество к своим родителям, проживающим в другом районе.