Источник материала: Радзiма





В ДТП в Глусском районе пострадали два пассажира автомобиля «Форд». Авария произошла 27 января в 23:00 на автодороге Кричев — Бобруйск — Иванцевичи, сообщает mogilev.mvd.gov.by .

Проезжая по территории Глусского района 33-летний бобруйчанин, управляя автомобилем «Форд Мондео», на 268 километре автодороги Кричев–Бобруйск–Иванцевичи (между деревней Евсеевичи и границей Глусского района) проявил невнимательность и не справился с управлением.







В результате его автомобиль съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся. В ДТП были травмированы два пассажира (оба жители Бобруйска): 70-летняя пенсионерка, находившаяся на переднем пассажирском сиденье, и 64-летний пенсионер, ехавший на заднем сиденье. Следует отметить, что пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Пострадавшие госпитализированы.