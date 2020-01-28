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В ДТП в Глусском районе пострадали два пассажира автомобиля «Форд»
Источник материала: Радзiма
В ДТП в Глусском районе пострадали два пассажира автомобиля «Форд». Авария произошла 27 января в 23:00 на автодороге Кричев — Бобруйск — Иванцевичи,
Проезжая по территории Глусского района 33-летний бобруйчанин, управляя автомобилем «Форд Мондео», на 268 километре автодороги Кричев–Бобруйск–Иванцевичи (между деревней Евсеевичи и границей Глусского района) проявил невнимательность и не справился с управлением.
В результате его автомобиль съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся. В ДТП были травмированы два пассажира (оба жители Бобруйска): 70-летняя пенсионерка, находившаяся на переднем пассажирском сиденье, и 64-летний пенсионер, ехавший на заднем сиденье. Следует отметить, что пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Пострадавшие госпитализированы.
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В ДТП в Глусском районе пострадали два пассажира автомобиля «Форд». Авария произошла 27 января в 23:00 на автодороге Кричев — Бобруйск — Иванцевичи, сообщает...
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