Прокуратура назвала наиболее коррумпированные сферы в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

В прошлом году в Бресте выявлено больше фактов получения взяток, чем в 2018-м.





Прокуратура Бреста проанализировала деятельность государственных органов и других организаций по предупреждению и пресечению коррупционных проявлений в городе в прошлом году, а также исполнение ими требований закона «О борьбе с коррупцией».

Как подчеркнула старший помощник прокурора города Елена Ковальчук, коррупция во всех ее проявлениях представляет угрозу национальной безопасности, дестабилизирует все сферы деятельности общества и личности, существенно тормозит социально-экономические преобразования. «Коррупция как общественно опасное явление подрывает принцип верховенства права, способствует проникновению организованной преступности в деятельность государственных институтов, порождает недоверие населения к власти».

Успех государственной политики в борьбе с коррупцией — это эффективная деятельность государственных органов, должностных и приравненных к ним лиц через предупреждения, выявления и пресечения правонарушений, создающих условия для коррупции и коррупционных правонарушений, устранения их последствий.

Заслуга правоохранителей

В 2019 году прокуратура Бреста во взаимодействии с другими госорганами приняла организационные и практические меры по противодействию коррупции. Деятельность строилась на основе внутренних планов и оперативных данных с учетом задач, поставленных в решении координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией Бреста, а также путем реализации мероприятий, предусмотренных Региональной комплексной программой по профилактике правонарушений в городе Бресте на 2019 год.

Елена Ковальчук подчеркнула, что увеличение выявленных фактов коррупционных преступлений свидетельствует о повышении эффективности работы правоохранительных органов. «Наиболее коррумпированными в 2019 году стали сферы связи и информатизации, управления в сельском хозяйстве и продовольствии, строительства, образования и здравоохранения, а также частный сектор экономики».

16 фактов взяточничества выявлено в Брестском филиале «Белпочты» в отношении одного из сотрудников, который систематически получал незаконное вознаграждение за договоры на поставку товарно-материальных ценностей, а также выбор подрядчиков для строительных работ. Суд Ленинского района назначил ему шесть лет лишения свободы и лишил права занимать определенные должности на пять лет. В доход государства с осужденного взыскали сумму неосновательно приобретенной выгоды – почти 30 тысяч рублей.

Недостатки профилактики

Активизировалась работа отделов по борьбе с экономическими преступлениями ОВД администраций районов по выявлению противоправных действий должностных лиц при проведении государственных закупок товаров. Так, в 2018 году сотрудники ОБЭП в городе выявили всего одно преступление, связанное со взяточничеством при закупках, а в 2019 году — десять.

Важной составляющей деятельности по предупреждению коррупционной преступности стало принятие мер по выявлению правонарушений, создающих условия для коррупции и коррупционных правонарушений, а также установление причин и условий их совершения.

С этой целью прокуратура Бреста в прошлом году провела проверки соблюдения антикоррупционного законодательства на предприятиях и в организациях города, где раньше выявляли преступления. Практически во всех проверенных объектах установлены недостатки в организации работы по предупреждению коррупционных проявлений, нарушения антикоррупционного законодательства, обнаружено 12 фактов совершения государственными должностными лицами правонарушений, создающих условия для коррупции.

К примеру, выявлено пять фактов совершения лицами, приравненными к государственным должностным, правонарушений, создающих условия для коррупции, что выражено в умышленном внесении в таблицы учета рабочего времени недостоверных сведений о фактически отработанном времени, в то время как эти лица находились в частных заграничных поездках.

По выявленным нарушениям антикоррупционного законодательства в учреждения образования и предприятия внесены представления.

По требованию прокурора во всех случаях ущерб, причиненный государству необоснованно начисленной и выплаченной заработной платой, взыскан с виновных лиц.

Проведенными проверками исполнения антикоррупционного законодательства в части обязательного декларирования должностными лицами доходов и имущества установлены факты нарушения порядка и срока подачи деклараций. За указанное нарушение прокуратура Бреста привлекла пятерых лиц.

Неэффективные меры

Вместе с тем проверки говорят о том, что работа комиссий по противодействию коррупции, созданных на предприятиях и в организациях города, формальна и неэффективна, не предотвращает коррупционные риски.

Так, проверка деятельности комиссии по противодействию коррупции в Брестском филиале «Белпочты» показала, что допущение со стороны должностных лиц филиала коррупционных проявлений — это во многом следствие ненадлежащей организации, планирования и низкой эффективности работы созданной в филиале комиссии по противодействию коррупции.

Анализ сведений в планах работы комиссии на 2018 и 2019 годы показал, что большинство мероприятий носили формальный и неконкретный характер, поэтому необходимого воздействия не оказали.

Исходя из содержаний протоколов, причины и условия, способствовавшие совершению коррупционных преступлений, не стали предметом рассмотрения на заседаниях комиссии даже после вынесения органами Следственного комитета постановлений о возбуждении уголовных дел в отношении должностных лиц филиала и вступления приговоров суда в законную силу.