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В Минской области следователи устанавливают обстоятельства происшествий при проведении строительных работ

28.01.2020 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Так, 11 января этого года на участке лесопиления производственного предприятия в Дзержинском районе при выполнении работ по демонтажу листового шифера со строительных лесов упал 40-летний рабочий. С тяжкими телесными повреждениями мужчина госпитализирован.

В ходе осмотра места происшествия, изучения изъятых нормативных документов следователями установлено, что травматизму способствовали нарушения в организации работы по охране труда, техники безопасности.

Строительные работы по разборке обшивки здания выполнялись на участке без разработки соответствующей проектной документации. Работник проводил демонтаж здания на высоте без специальных средств защиты.

Дзержинские следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 303 Уголовного кодекса Республики Беларусь (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

В Борисове 20 января в выкопанной для ремонта коммуникаций водоснабжения яме без признаков жизни был обнаружен 55-летний мужчина.

Следователями осмотрено место происшествия, зафиксированы следы, изъяты различные предметы, соответствующая документация. Также опрошены жильцы соседних домов, работники коммунальной организации, которая обслуживает данный участок.

Проанализировав собранные первичные материалы, следствие полагает, что мастером ЖЭУ унитарного предприятия, ответственным за выполнение ремонтных работ на объекте, не обеспечено их безопасное выполнение. Он не принял меры к установке защитного ограждения и световой сигнализации участка строительных работ, в результате чего произошло падение в котлован двигавшегося на велосипеде жителя райцентра.

Борисовским районным отделом Следственного комитета действия мастера квалифицированы по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Республики Беларусь (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По указанным фактам проводятся следственные и иные процессуальные действия. Также следователями будут направлены в соответствующие организации представления об устранении выявленных нарушений законодательства, причин и условий, способствовавших произошедшим событиям.

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног

 
 
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Управлением Следственного комитета по Минской области устанавливаются обстоятельства причинения тяжких телесных повреждений и гибели людей при проведении...
 
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