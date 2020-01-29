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Вот почему нельзя забывать про страховочный трос: опасный инцидент на нефтедобыче попал на видео

29.01.2020 09:37 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пренебрегать страховкой — очень плохая идея, особенно при работе в опасных местах, таких как нефтяные платформы. На одной из них камера наблюдения, расположенная в буровой шахте, сняла опасный инцидент: под двумя рабочими внезапно обрушилась и упала в открытый океан металлическая платформа. Посмотрите, что случилось дальше.

 
 
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