Вот почему нельзя забывать про страховочный трос: опасный инцидент на нефтедобыче попал на видео

Источник материала: Tut.by

Пренебрегать страховкой — очень плохая идея, особенно при работе в опасных местах, таких как нефтяные платформы. На одной из них камера наблюдения, расположенная в буровой шахте, сняла опасный инцидент: под двумя рабочими внезапно обрушилась и упала в открытый океан металлическая платформа. Посмотрите, что случилось дальше.