Безопасное тепло

Источник материала: Кричевская жизнь

В зимнее время всем хочется тепла, но всегда ли тепло безо­пасно? Поговорим об отопительных приборах и выясним, в чем их опасность и как правильно их эксплуатировать.

Первое – котлы. При использовании котлов из-за низких температур могут замерзнуть трубопроводы, особенно если они находятся в чердачных помещениях и не утеплены или утеплены плохо. Вода прекращает циркулировать, что резко повышает давление в котле, а это может привести к взрыву. Большой объем пара, выброшенного в помещение, где установлен котел, повышает давление в целом в комнате, в результате разрушаются несущие конструкции здания. Люди получают травмы и ожоги паром.

Второе – печь. В холодное время года значительное количество пожаров происходит в результате неправильного обслуживания или неисправнос­ти отопительного оборудования. Чтобы греться безопасно, крайне важно не допускать перекала печи, поэтому в зимнее время лучше несколько раз в день протопить ее в течение полутора-двух часов.

В печи не должно быть трещин и щелей, а дымоход должен иметь хорошую тягу и быть побелен известковым раствором. Делается это для того, чтобы на белом фоне можно было заметить появляющие­ся со временем трещины.

В отопительный сезон очищайте дымоход от сажи не менее одного раза в 2 месяца.

Чтобы случайно выпавшие горящие угли не привели к пожару, перед топкой должен быть прибит предтопочный лист из негорючих материа­лов (например: металл, негорючий кирпич, плитка).

Ни в коем случае не используйте при растопке легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

Не оставляйте открытыми топочные дверцы.

Держите не менее чем в полутора метрах от печи одежду, мебель, дрова и другие горючие материалы.

Золу и перегоревшие угли выбрасывайте не ближе 15 метров от строений.

Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и не позволяйте детям самостоятельно их ­растапливать.

Еще одну серьезную опасность при эксплуатации печного отопления представляет угарный газ.

Пользуясь газовыми колонками, печами, необходимо помнить, что угарный газ не имеет цвета и запаха. Первый признак отравления–человек начинает чувствовать головную боль и удушье. При высокой концентрации наступают потеря сознания и паралич. Чтобы не получить отравление угарным газом, помните, что нельзя преждевременно закрывать заслонку печей, т.е. пока угли полностью не прогорят. Нельзя использовать газовые плиты с горящими конфорками для отопления помещений. Открытое пламя выжигает кислород, и из-за недостатка кислорода газ сгорает не полностью, в результате образуется угарный газ.

И третье – электрообогреватель. Электрообогреватели должны быть только заводского изготовления. Помните, что если в одну розетку подключить сразу компьютер, обогреватель, пылесос, то нагрузка может оказаться непосильной для сети. Особенно это касается старых домов с ветхой электропроводкой. Если при включении того или иного электроприбора освещение становится чуть темнее, это верный признак того, что сеть перегружена. А это – предвестник пожара.

Помните, что обогреватели – прежде всего электрические приборы. Поэтому не оставляйте их включенными без присмот­ра. Ни в коем случае не оставляйте включенным обогреватель на ночь. Не сушите на обогревателях вещи. Как и любой другой электроприбор, его необходимо установить на расстоянии от занавесок и мебели.

Не используйте обогреватели в помещении, где находятся лакокрасочные материалы, растворители, другие ЛВЖ. Не эксплуатируйте элект­ронагревательные приборы с поврежденными проводами.

Пусть тепло в ваших домах будет безопасным!

РОЧС.