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Травмируются и гибнут
29.01.2020 — ЧП | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
«В новый год по «Доброй дороге!» – девиз очередного Единого дня безопасности дорожного движения, который пройдет по всей республике 31 января и будет направлен на пропаганду соблюдения ПДД всеми участниками дорожного движения.
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«В новый год по «Доброй дороге!» – девиз очередного Единого дня безопасности дорожного движения, который пройдет по всей республике 31
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