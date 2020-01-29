Травмируются и гибнут

Источник материала: Кричевская жизнь

«В новый год по «Доб­рой дороге!» – девиз очередного Единого дня безопасности дорожного движения, который пройдет по всей республике 31 января и будет направлен на пропаганду соблюдения ПДД всеми участниками дорожного ­движения.

На территории района с 27 января по 2 февраля 2020 года проводится комплекс мероприятий по предупреждению ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения.

В 2019 году на дорогах области зарегистрировано 405 дорожно-транспортных происшествий. Участниками 150 ДТП стали пешеходы, в 34 авариях пострадали велосипедисты. Зарегистрировано 2 факта наезда на гужевой транспорт.

На территории района в 2019 году произошло 5 дорожно-транспортных происшествий с учас­тием уязвимых участников дорожного движения, где 2 человека погибли и 4 получили травмы.

Дорожная безопасность является актуальной темой. Особым поводом для беспокойства остаются уязвимые участники дорожного движения и их безо­пасность на дороге в темное время суток.

В темное время суток или в условиях недостаточной видимости ДТП со смертельным исходом происходят в 3 раза чаще, чем в дневное время. Основная причина – это плохая видимость объекта. Поэтому использование пешеходами световозвращающих элементов в темное время суток либо в условиях непогоды остается одним из дейст­венных способов обезопасить себя на дороге. Кроме того, водителям очень важно учитывать, что на автодорогах, прилегающих к населенным пунктам, велика вероятность их внезапного появления на проезжей части.

Перед тем, как выйти на проезжую часть, пешеход должен убедиться в отсутст­вии приближающегося транспорта. Переходя дорогу, пешеход не должен замедлять движение или останавливаться на ней, поскольку это повышает опасность наезда.

Движение на велосипеде должно осуществляться по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии – по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствий и опасности для пешеходов. При отсутствии указанных элементов дороги или невозможности движения по ним допускается движение велосипедистов по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 метра от ее правого края.

ГАИ напоминает: за нарушения ПДД водителями и пешеходами предусмотрена административная ответственность. Нарушая правила проезда пешеходного перехода, водителю грозит штраф в размере от 1 до 5 базовых величин. За данное нарушение правил предусмотрена повторность в течение года.

За нарушение правил пешеход или иной участник дорожного движения привлекается к административной ответственности в виде штрафа, который составляет от 1 до 3 базовых величин. Те же дейст­вия, совершенные нетрезвым пешеходом, влекут наложение штрафа в размере до 5 базовых величин.

Госавтоинспекция призывает граждан не оставаться в стороне и сообщать по телефону 102 о фактах нахождения на дороге нетрезвых пешеходов или велосипедистов, поведение которых небезопасно и требует принятия безотлагательных мер по их удалению с проезжей части. Возможно, именно ваш звонок поможет избежать трагедии и спасет чью-то жизнь.

ОГАИ РОВД.