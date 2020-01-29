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Автомобиль пинских спасателей перевернулся на заснеженной трассе из-за лопнувшего колеса
29.01.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Находящиеся в нем водитель и три пассажира, благодаря пристегнутым ремням безопасности, тяжелые травмы не получили. Им оказывают помощь медики.
На месте ДТП работают сотрудники МЧС и ГАИ.
По информации телеграм-канала пресс-секретаря МВД Беларуси
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