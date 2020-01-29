Автомобиль пинских спасателей перевернулся на заснеженной трассе из-за лопнувшего колеса

Источник материала: Полесская правда



Сегодня, 29 января, около 9.40 на автодороге М1 Брест — Минск — Граница РФ вблизи д. Нехачево Ивацевичского район во время движения автомобиля «УАЗ-Патриот» произошла разгерметизация заднего колеса. В результате чего автомобиль опрокинулся.







Находящиеся в нем водитель и три пассажира, благодаря пристегнутым ремням безопасности, тяжелые травмы не получили. Им оказывают помощь медики.

На месте ДТП работают сотрудники МЧС и ГАИ.

По информации телеграм-канала пресс-секретаря МВД Беларуси

Фото: СТОП ГАИ Ивацевичи