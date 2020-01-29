В Марьиной Горке убили мужчину и выбросили в реку. Тело ищут до сих пор

Источник материала: Tut.by

В городе Марьина Горка (Пуховичский район) расследуется убийство 31-летнего мужчины. По данным следствия, тело выбросили в реку — ищут до сих пор. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.





Еще 24 января в милицию обратился местный житель и заявил, что пропал его 31-летний сын. Следственно-оперативная группа вместе с экспертом-биологом нашла скрытые биологические следы, которые указывали: мужчину убили.

По подозрению в совершении преступления задержаны трое жителей Марьиной Горки: пара — 33-летний мужчина и 36-летняя женщина, а также их 23-летний знакомый.

Установлено, что убийство произошло 21 января в квартире у сожителей. Во время ссоры "из-за личной неприязни" мужчине нанесли травмы, от которых тот скончался. После чего его тело выбросили в реку.

Вот уже несколько дней милиция водолазы МЧС и ОСВОД, волонтеры обследуют акваторию реки с помощью специального оборудования и техники, чтобы найти тело.





Возбуждено уголовное дело по п. 15 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса (Убийство, совершенное группой лиц). За такое грозит до 25 лет лишения свободы, пожизненного заключения или смертной казни.