Ночной визитёр с пьяной компанией разгромил подъезд в одной из многоэтажек Пинска

Источник материала: Полесская правда



Старший инспектор ГИОС Пинского ГОВД Александр Костюкевич рассказал корреспонденту pinsknews.by подробности инцидента:

– Пинчанка позвонила в дежурную часть ГОВД около 3 часов ночи. Женщина рассказала, что трое неизвестных устроили погром в подъезде ее дома. Одни из дебоширов повредил женщине и ее соседке двери в квартиру, почтовые ящики, разбил окна в тамбуре на нескольких этажах. Прибывшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска по приметам вычислили нарушителей спокойствия и установили личность хулигана. Им оказался местный житель, 1993 года рождения, который проживает в соседнем дворе.

Мужчина рассказал правоохранителям, что накануне он с двумя приятелями употреблял спиртное. После застолья компания решила навестить своего знакомого. Однако дверь квартиры им никто не открыл. Разгоряченный спиртным хулиган не придумал ничего умнее, как начать громить подъезд. Когда на шум вышли жильцы, троица ретировалась, напоследок повредив несколько почтовых ящиков.