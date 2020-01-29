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В Пуховичском районе в сгоревшем доме обнаружили тела отца и сына

29.01.2020 15:49 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

29 января в сгоревшем жилом доме в Пуховичском районе обнаружены тела двух человек. Следователи устанавливают обстоятельства их гибели.


Фото: t.me/skgovby

«Утром 29 января после тушения пожара в жилом доме в Пуховичском районе обнаружены тела двух человек с повреждениями термического характера. По предварительным данным, погибшими являются 80-летний хозяин дома и его 50-летний сын», — сообщает Следственный комитет.


Фото: t.me/skgovby

Обстоятельства произошедшего выясняются.

 
 
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Следователи устанавливают обстоятельства их гибели.
 
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