В Пуховичском районе в сгоревшем доме обнаружили тела отца и сына

Источник материала: Tut.by

29 января в сгоревшем жилом доме в Пуховичском районе обнаружены тела двух человек. Следователи устанавливают обстоятельства их гибели.



Фото: t.me/skgovby

«Утром 29 января после тушения пожара в жилом доме в Пуховичском районе обнаружены тела двух человек с повреждениями термического характера. По предварительным данным, погибшими являются 80-летний хозяин дома и его 50-летний сын», — сообщает Следственный комитет.



Фото: t.me/skgovby

Обстоятельства произошедшего выясняются.