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В Пуховичском районе в сгоревшем доме обнаружили тела отца и сына
Источник материала: Tut.by
29 января в сгоревшем жилом доме в Пуховичском районе обнаружены тела двух человек. Следователи устанавливают обстоятельства их гибели.
«Утром 29 января после тушения пожара в жилом доме в Пуховичском районе обнаружены тела двух человек с повреждениями термического характера. По предварительным данным, погибшими являются 80-летний хозяин дома и его 50-летний сын», —
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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Следователи устанавливают обстоятельства их гибели.
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