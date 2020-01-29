Минчанин убил соседа по даче, а затем похитил деньги с карточки погибшего

Источник материала: Единство

Трагические события произошли в начале мая 2019 года. 43-летний житель г.Минска, находясь у себя на даче в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с соседом по даче, умышленно нанес ему не менее 24 ударов руками, ногами, ножом и неустановленным в ходе следствия острым предметом по тел. При этом минчанин осознавал, что этим он причиняет ему особые мучения и страдания своему соседу. От травм потерпевший скончался на месте преступления.

После совершения убийства, мужчина трижды воспользовался банковской карточкой погибшего, похитив денежные средства.

Обвиняемый вину признал частично. Оспаривал наступление смерти соседа от нанесенных им ударов, указал об отсутствии у него умысла на лишение жизни потерпевшего. В хищении денежных средств с банковской карточки погибшего признал себя виновным полностью. Тем не менее, виновность обвиняемого в совершении инкриминированных ему преступлений подтверждена совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств.

Приговором Минского областного суда от 31.12.2019г. обвиняемый признан виновным в умышленном противоправном лишении жизни другого человека (убийстве), совершенном с особой жестокостью (п.6 ч.2 ст.139 УК) и в хищении имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженном с несанкционированным доступом к компьютерной информации (ч.2 ст.212 УК). На основании п.6 ч.2 ст.139, ч.2 ст.212, ч.З ст.72 УК ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в установленном законом порядке.

Юлия Ланевская, старший прокурор отдела прокуратуры Минской области