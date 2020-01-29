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Лишение свободы на 19 лет: за убийство и кражу осужден рецидивист

29.01.2020 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Минский областной суд в выездном судебном заседании в г.Любань вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя Любанского района Р.  — он признан виновным в тайном похищении имущества (краже), совершенном повторно, группой лиц и умышленном противоправном лишении жизни другого человека (убийстве), совершенном с особой жестокостью.

Обвиняемый по предварительному сговору с иным лицом, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, во второй половине марта 2019 года проник в погреб, расположенный на дворовой территории одного из домов в деревне Обчин Любанского района Минской области, откуда тайно похитил принадлежащее потерпевшим Д. и С. имущество на общую сумму 238 рублей 51 копейка.

Также гражданину Р. было инкриминировано, что он 27 апреля 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с 47-летней гражданкой Х. нанес ей большое количество ударов со значительной силой в жизненно важные органы.  При этом Р. осознавал, что причиняет своей жертве особую физическую боль, мучения и страдания, и умышленно подверг ее жестокому избиению. Действиями виновного потерпевшей были причинены тяжкие телесные повреждения, которые повлекли за собой смерть — Х. скончалась 28 апреля 2019 г. в реанимационном отделении УЗ «Любанская ЦРБ».

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств Минский областной суд признал Р. виновным в тайном похищении имущества (краже), совершенном повторно, группой лиц и умышленном противоправном лишение жизни другого человека (убийстве), совершенном с особой жестокостью. Кроме того, в действиях виновного судом признан особо опасный рецидив преступлений.

По совокупности совершенных преступлений обвиняемому окончательно назначено 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях особого режима. Приговор суда обжалован защитником обвиняемого в апелляционном порядке и не вступил в законную силу.

Татьяна ГРАКУН, старший прокурор отдела прокуратуры Минской области                

 
 
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Прокуратурой Минской области поддержано обвинение по уголовному делу о хищении имущества и убийстве, совершенном с особой жестокостью.
 
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