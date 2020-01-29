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В Барановичском районе четверо маленьких детей просидели несколько дней в холодном доме без еды

29.01.2020 23:25 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Инспекция по делам несовершеннолетних изъяла из семьи в одной из деревень Барановичского района четверых детей, которые провели несколько дней без еды в холодном доме, сообщает «Наш край».


Фото: Reuters

Когда 22 января инспекторы планово пришли в дом семьи в Барановичском районе, то обнаружили там только четверых маленьких детей — старшей девочке 9 лет, младшему ребенку всего 4 года. Дети несколько дней провели дома одни.

— Когда мы вошли в дом, внутри было настолько холодно, что это ощущалось даже в верхней одежде. Родителей дома не оказалось. Ответить, где их мама и папа, дети не смогли, рассказали лишь, что те ушли куда-то вечером в воскресенье и больше не возвращались. Старшая девочка, которая, по сути, сама еще совсем малышка, двое суток, как мама, старалась заботиться о своих младших братиках и сестричке, — рассказала участковый инспектор ИДН Барановичского РОВД Марина Корчагина.

Из продуктов в доме сотрудники инспекции нашли только пачку сырых макарон и соль.

Детей отвезли в больницу, оказалось, что у троих из них была температура. Больных детей госпитализировали, а одного ребенка временно разместили в социально-педагогическом центре с детским приютом.

 
 
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Из продуктов в доме сотрудники инспекции нашли только пачку сырых макарон и соль.
 
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