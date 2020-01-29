В Рогачеве мужчина внезапно напал на случайную прохожую, она в больнице

Источник материала: Tut.by

В Рогачеве мужчина напал на прохожую и избил ее. С черепно-мозговой травмой женщину доставили в больницу, сообщили TUT.BY в Следственном комитете.

Инцидент произошел 26 января. Женщина шла по улице — и вдруг на нее напал незнакомый мужчина. Нанес ей несколько ударов, после чего скрылся.

Спустя несколько часов мужчину задержали. Им оказался 44-летний житель одной из деревень Рогачевского района. Пояснить мотивы своего поведения он не смог.

За умышленное причинение тяжкого телесного повреждения в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.