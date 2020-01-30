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Поезд Брест - Минск насмерть сбил мужчину
Источник материала: Tut.by
29 января в Ивацевичском районе под колеса поезда «Брест — Минск» попал 49-летний мужчина, сообщает
Около 6.10 на станции Коссово-Полесское мужчина переходил пути в запрещенном месте перед составом. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. К сожалению, наезда избежать не удалось.
От полученных травм мужчина погиб. Задержка поезда составила 14 минут.
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Пешеход переходил пути перед составом в запрещенном месте.
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