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Поезд Брест - Минск насмерть сбил мужчину

30.01.2020 11:01 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

29 января в Ивацевичском районе под колеса поезда «Брест — Минск» попал 49-летний мужчина, сообщает МВД.


Фото: dailymotion.com

Около 6.10 на станции Коссово-Полесское мужчина переходил пути в запрещенном месте перед составом. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. К сожалению, наезда избежать не удалось.

От полученных травм мужчина погиб. Задержка поезда составила 14 минут.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Пешеход переходил пути перед составом в запрещенном месте.
 
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