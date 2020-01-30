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Грустная история о том, как девушка отдыхала в кафе и лишилась крупной суммы денег
30.01.2020 11:42 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Ленинский РОВД обратилась 21-летняя местная жительница и заявила о пропаже сумочки. Девушка вместе с приятелями ночью отдыхала в одном из кафе города. Периодически компания выходила на улицу, и потерпевшая оставила личную вещь на столе. Заметив пропажу, брестчанка сразу позвонила в милицию.
Сотрудники уголовного розыска оперативно установили подозреваемого. Сумочку с имуществом на общую сумму более 1300 белорусских рублей присмотрел посетитель заведения и, воспользовавшись временным отсутствием хозяйки, похитил ее.
25-летний ранее судимый житель областного центра забрал себе мобильный телефон и паспорт, а остальное выбросил по дороге.
Фигурант задержан, следователями дана правовая оценка его действиям.
ОИОС УВД
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