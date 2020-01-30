Грустная история о том, как девушка отдыхала в кафе и лишилась крупной суммы денег

Источник материала: Виртуальный Брест

В Ленинский РОВД обратилась 21-летняя местная жительница и заявила о пропаже сумочки. Девушка вместе с приятелями ночью отдыхала в одном из кафе города. Периодически компания выходила на улицу, и потерпевшая оставила личную вещь на столе. Заметив пропажу, брестчанка сразу позвонила в милицию.





Сотрудники уголовного розыска оперативно установили подозреваемого. Сумочку с имуществом на общую сумму более 1300 белорусских рублей присмотрел посетитель заведения и, воспользовавшись временным отсутствием хозяйки, похитил ее.

25-летний ранее судимый житель областного центра забрал себе мобильный телефон и паспорт, а остальное выбросил по дороге.

Фигурант задержан, следователями дана правовая оценка его действиям.

Чтобы не допустить краж личного имущества, будьте бдительными и даже на короткое время не оставляйте в общественных местах личные вещи без присмотра или под наблюдением малознакомых граждан. Следите, чтобы ваши вещи всегда находились в поле зрения, не кладите крупные денежные суммы или мобильные устройства в задние карманы вещей.

ОИОС УВД

фото ОУР Ленинского РОВД