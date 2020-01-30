Все сгорело за 3 минуты: пожарные сняли, как огонь моментально охватил лес в Австралии

Источник материала: Tut.by

Природные пожары в Австралии не утихают, и это наглядно демонстрирует видео, снятое пожарными неподалеку от деревни Томеронг в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Из-за внезапно усилившегося ветра огонь охватил местность за очень короткий промежуток времени: буквально за 3 минуты сгорело все. Ролик, снятый изнутри пожарной машины, по-настоящему впечатляет: посмотрите его сами.