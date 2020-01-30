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Все сгорело за 3 минуты: пожарные сняли, как огонь моментально охватил лес в Австралии

30.01.2020 12:00 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Природные пожары в Австралии не утихают, и это наглядно демонстрирует видео, снятое пожарными неподалеку от деревни Томеронг в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Из-за внезапно усилившегося ветра огонь охватил местность за очень короткий промежуток времени: буквально за 3 минуты сгорело все. Ролик, снятый изнутри пожарной машины, по-настоящему впечатляет: посмотрите его сами.

 
 
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Огонь охватил местность за очень короткий промежуток времени.
 
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