Генпрокурор скупо прокомментировал «сахарное дело»

Источник материала: Виртуальный Брест

Генпрокурор Александр Конюк прокомментировал «некоторые вещи, которые на слуху у всей республики» — речь идет о «сахарном деле». Его скупой комментарий показали на телеканале «Беларусь 4. Гродно» — в областном центре глава Генпрокуратуры принимал участие в коллегии.





Александр Конюк. Фото: пресс-служба Генпрокуратуры

— Я не хочу анонсировать сейчас некоторые вещи, но они сейчас на слуху у всей республики. Но то, что сейчас произошло — это опять-таки, внешняя дебиторская задолженность, — отметил Конюк.

По его словам, речь идет о мошеннических схемах, «которые заключаются между нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими».

«Сахарное дело»

Напомним, в Беларуси пропали директора всех четырех сахарных комбинатов. Официально ни одно ведомство это не комментирует. Известно лишь, что в пятницу, 24 января, директор Городейского комбината Михаил Криштапович летел на отдых, но самолет Минск — Мюнхен развернули возле Вроцлава. Криштаповича сняли с борта в Гродно. В понедельник выяснилось: в пятницу «улетел в отпуск» также и директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, с рабочего места пропал директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов, а также «в Минск уехал» Дмитрий Егоров, который возглавляет завод в Скиделе.

Позже появилась информация, что фигурантом «сахарного дела» стал и руководитель Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов. Мы пытались связаться с ним, но его на рабочем месте нет.

Всего по информации источников TUT.BY по «сахарному делу» задержаны 11 человек. И задержания все еще продолжаются.