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В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет из-за угрозы теракта
Источник материала: Tut.by
В аэропорту Домодедово из-за угрозы террористического акта экстренно прилился самолет Симферополь — Москва, сообщает Telegram-канал
По данным
На борту находятся 195 человек. Самолет вместе с пассажирами буксируют на стоянку в столичном аэропорту Домодедово из-за угрозы «минирования», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.
Введен временный запрет на вылеты, на полосах скопилась пробка из ожидающих лайнеров.
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По предварительным данным, пилоты доложили на землю, что одна из пассажирок угрожает взорвать себя и самолет.
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