В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет из-за угрозы теракта

Источник материала: Tut.by

В аэропорту Домодедово из-за угрозы террористического акта экстренно прилился самолет Симферополь — Москва, сообщает Telegram-канал Mash .



Фото: t.me/bazabazon

По данным Baza , на борту самолета одна из пассажирок угрожает взорвать себя. Борт S7 AirBus A-321 седовал по маршруту Симферополь — Москва. По предварительным данным, пилоты доложили на землю, что одна из пассажирок угрожает взорвать себя и самолет.

На борту находятся 195 человек. Самолет вместе с пассажирами буксируют на стоянку в столичном аэропорту Домодедово из-за угрозы «минирования», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Введен временный запрет на вылеты, на полосах скопилась пробка из ожидающих лайнеров.