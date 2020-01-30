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В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет из-за угрозы теракта

30.01.2020 15:21 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В аэропорту Домодедово из-за угрозы террористического акта экстренно прилился самолет Симферополь — Москва, сообщает Telegram-канал Mash.


Фото: t.me/bazabazon

По данным Baza, на борту самолета одна из пассажирок угрожает взорвать себя. Борт S7 AirBus A-321 седовал по маршруту Симферополь — Москва. По предварительным данным, пилоты доложили на землю, что одна из пассажирок угрожает взорвать себя и самолет.

На борту находятся 195 человек. Самолет вместе с пассажирами буксируют на стоянку в столичном аэропорту Домодедово из-за угрозы «минирования», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Введен временный запрет на вылеты, на полосах скопилась пробка из ожидающих лайнеров.

 
 
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По предварительным данным, пилоты доложили на землю, что одна из пассажирок угрожает взорвать себя и самолет.
 
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