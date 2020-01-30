Следователи устанавливают обстоятельства гибели двух человек на пожаре

Источник материала: Единство

Утром 29 января после тушения пожара в жилом доме в Пуховичском районе обнаружены тела двух человек с повреждениями термического характера.

По предварительным данным, погибшими являются 80-летний хозяин дома и его 50-летний сын.

Следственно-оперативная группа в ходе осмотра места происшествия зафиксировала следовую картину.

Рассматриваются все версии произошедшего, в числе которых – неосторожное обращение с огнем при курении.

В рамках доследственной проверки изъяты необходимые объекты для проведения исследований, назначены экспертизы, опрашиваются соседи, собирается материал, характеризующий личности погибших.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Татьяна БЕЛОНОГ, официальный представитель УСК по Минской области