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Сыщикам пришлось установить камеру наблюдения, чтобы вычислить похитителя голубики
31.01.2020 10:46 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Столинский РОВД глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств района заявила о пропаже из теплицы 2600 саженцев голубики.
Сыщики с помощью записей с камер видеонаблюдения установили, что к краже причастен неработающий 57-летний житель Столинщины. Мужчина дожидался ночи, перелазил через ограждение и собирал «урожай» в мешки. Саженцы он выносил порционно в течение месяца. Общая сумма ущерба составила более 3600 белорусских рублей.
Следователи дали правовую оценку действиям фигуранта.
Аналогичная ситуация вскоре произошла в Каменецком районе: 38-летняя брестчанка приехала на дачный участок в одной из деревень и не обнаружила на своей плантации 82 саженца клубники.
ОИОС УВД, фото и видео Столинского РОВД
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В Столинский РОВД глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств района заявила о пропаже из теплицы 2600 саженцев голубики. Сыщики с помощью записей с камер...
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