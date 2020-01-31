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Сыщикам пришлось установить камеру наблюдения, чтобы вычислить похитителя голубики

31.01.2020 10:46 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Столинский РОВД глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств района заявила о пропаже из теплицы 2600 саженцев голубики.

Сыщикам пришлось установить камеру наблюдения, чтобы вычислить похитителя голубики

Сыщики с помощью записей с камер видеонаблюдения установили, что к краже причастен неработающий 57-летний житель Столинщины. Мужчина дожидался ночи, перелазил через ограждение и собирал «урожай» в мешки. Саженцы он выносил порционно в течение месяца. Общая сумма ущерба составила более 3600 белорусских рублей.

Следователи дали правовую оценку действиям фигуранта.

Аналогичная ситуация вскоре произошла в Каменецком районе: 38-летняя брестчанка приехала на дачный участок в одной из деревень и не обнаружила на своей плантации 82 саженца клубники.

Чтобы обезопасить свой приусадебный участок от проникновения нежелательных "гостей", устанавливайте по периметру участка высокие и надежные ограждения; если кто-то из соседей живет в поселке, постоянно посещает свой участок, попросите приглядеть за вашим имуществом; вещи, представляющие ценность, прячьте подальше от посторонних глаз.

ОИОС УВД, фото и видео Столинского РОВД

 
 
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  В Столинский РОВД глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств района заявила о пропаже из теплицы 2600 саженцев голубики. Сыщики с помощью записей с камер...
 
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