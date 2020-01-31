В Минской области два человека получили травмы на работе. Один из них лишился пальцев

Источник материала: Tut.by

Следователи проводят проверку по двум случаям травмирования рабочих на производстве. В одном случае руку мужчины затянуло в станок во время работы, а второй — лишился пальцев во время наладки. Об этом сообщает пресс-служба Управления Следственного комитета по Минской области.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

29 января в Слуцке на ремонтно-механическом участке одного из комбинатов 61-летний токарь обрабатывал металлическую деталь и рукой попал в станок. Пострадавший доставлен в больницу с повреждениями предплечья.

Второй случай произошел в тот же день на производстве в Молодечненском районе.

33-летний работник настраивал деревообрабатывающий станок, при этом не выключив его. В результате контакта с режущим элементом мужчина лишился средних фаланг пальцев на руке. Пострадавший госпитализирован.

«Следователям предстоит установить, были ли допущены нарушения правил охраны труда должностными лицами организаций, состоящие в причинной связи с наступившими последствиями», — рассказали в пресс-службе.