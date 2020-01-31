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В Минской области два человека получили травмы на работе. Один из них лишился пальцев
Источник материала: Tut.by
Следователи проводят проверку по двум случаям травмирования рабочих на производстве. В одном случае руку мужчины затянуло в станок во время работы, а второй — лишился пальцев во время наладки. Об этом
29 января в Слуцке на ремонтно-механическом участке одного из комбинатов 61-летний токарь обрабатывал металлическую деталь и рукой попал в станок. Пострадавший доставлен в больницу с повреждениями предплечья.
Второй случай произошел в тот же день на производстве в Молодечненском районе.
«Следователям предстоит установить, были ли допущены нарушения правил охраны труда должностными лицами организаций, состоящие в причинной связи с наступившими последствиями», — рассказали в пресс-службе.
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В одном случае руку мужчины затянуло в станок во время работы, а второй - лишился пальцев во время наладки.
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