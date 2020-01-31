Крыша спортивно-концертного комплекса в Санкт-Петербурге рухнула во время демонтажа здания

Источник материала: Tut.by

Во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» в Московском районе Санкт-Петербурга рухнула крыша и часть здания, сообщает «Фонтанка» . Под завалами могут быть люди.



Фото: fontanka.ru

«Во время производства работ по демонтажу крыши СКК произошло обрушение конструкций. Площадь [обрушения] неизвестна. Предварительно, под завалами могут находиться рабочие», — сообщили ТАСС в ГУ МЧС по городу.

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На месте комплекса планируют построить самую крупную ледовую арену мира.