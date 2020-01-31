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Следователи устанавливают обстоятельства незаконной охоты в Копыльском районе

31.01.2020 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Установлено, что один из мужчин, действуя в нарушении правил ведения охоты, умышленно выстрелил из своего охотничьего ружья в двух взрослых особей косули европейской. Туши убитых животных охотники разделали и мясо забрали с собой.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые допрашиваются по обстоятельствам совершения незаконной охоты, повлекшей причинение ущерба в крупном размере. На их имущество наложен арест на сумму более 15 тысяч рублей.

Окончательная правовая оценка их действиям будет дана по результатам расследования.

Татьяна БЕЛОНОГ, официальный представитель УСК по Минской области

 
 
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В лесном массиве Копыльского района сотрудниками инспекции охраны животного и растительного мира были задержаны двое мужчин. У охотников в рюкзаке и пакете...
 
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