ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тонны «подозрительного» сахара на складе сфотографировал житель Барановичей

31.01.2020 16:52 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

История с «исчезновением» директоров белорусских сахарных заводов, которую до сих пор официально никто толком не прокомментировал, сделала простых белорусов очень подозрительными. И теперь, завидев крупную партию сахара где-нибудь на складе, они спешат провести параллель с таинственным сахарным делом.

Тонны «подозрительного» сахара на складе сфотографировал житель Барановичей

Крупная партия сахара на одном из складов в Барановичах. Фото предоставлено читателем Intex-press

Фото одной такой сахарной партии в редакцию Intex-press прислал читатель. По словам автора, оно было сделано 30 января на одном из складов в Барановичах. Мужчина уверяет, что раньше на этом складе сахара, тем более в таких количествах, никто никогда не видел. А весь товар на фото появился там буквально за одну ночь.

– Сами понимаете, если ночью приходит такое количество машин, там ничего официального нет. К тому же на складе были замечены сотрудники Следственного комитета, что тоже наводит на определенные мысли, – отметил он, намекнув, что внезапное появление крупной партии товара на складе в Барановичах может быть как-то связано с исчезновением директоров белорусских сахарных заводов.

Тонны «подозрительного» сахара на складе сфотографировал житель Барановичей

Фото предоставлено читателем Intex-press

«Сахар поступил в декабре»

Склад, на котором было сделано фото, принадлежит ОДО «Ракан». По словам директора фирмы-арендодателя Александра Сульжица, сахар на складе появился не за одну ночь, как утверждает читатель, а в течение месяца в декабре прошлого года. Он утверждает, что с документами на товар все в порядке, ничего подозрительного или противозаконного в его появлении на складе в Барановичах нет.

– Данный сахар поступил к нам перед Новым годом, в декабре. Он поступал в темное время, но не ночью. И не за одну ночь, а постепенно, по три-пять машин разгружали. Коммерческая структура положила свой товар к нам на ответственное хранение. Мы всего лишь хранитель. И для нас чем дольше он у нас находится, тем лучше, потому что мы зарабатываем на квадратных метрах и ответственном хранении, а не на сахаре. Нас посетил Следственный комитет, запросил документы, вы можете спать спокойно, – заверил Intex-press Александр Сульжиц.

«Это чистые фантазии человека»

Между тем в Следственном комитете Intex-press не подтвердили, что кто-либо из сотрудников выезжал на указанный склад в Барановичах. Собственник сахара также сообщил, что ему ничего не известно о посещении склада сотрудниками правоохранительных органов.

– Мне сказали, что следственные органы на склад приезжали. Но, я думаю, если бы это было действительно так, на нас бы уже вышли, – сказал в телефонном разговоре с корреспондентом Intex-press Александр Новицкий, коммерческий директор и один из учредителей компании СООО «Белросагросервис», которой принадлежит сахар.

В истории появления крупной партии сахара в Барановичах, по словам Александра, нет ничего необычного, хотя данный склад под него действительно арендовали впервые. Товар был привезен в конце прошлого года со Скидельского сахарного завода в качестве взаиморасчета за поставленную ранее продукцию, и с ним все в порядке.

Тонны «подозрительного» сахара на складе сфотографировал житель Барановичей

Фото предоставлено читателем Intex-press

– Как можно за ночь выгрузить около 30 грузовиков сахара? Это чистые фантазии человека! Мы этот сахар в декабре недели две возили! – сказал Александр Новицкий. – Сахар законный, он привезен по документам из Скиделя. Попросили забрать в конце года, так как на заводских складах не было места. Я вам больше скажу, наш сахар сегодня хранится не только в Барановичах, но и в разных точках Беларуси у нас его более четырех тысяч тонн лежит. Сахаром с нами рассчитываются заводы за колхозы, которые являются должниками перед СООО «Белросагросервис»: колхозы получили от нас семена сельхозкультур, пестициды, технику и услуги по ее обслуживанию. Нам расходы по хранению не нужны, но судьба нас заставляет: если мы не будем брать сахар, останемся без денег.

По словам Александра Новицкого, из-за ситуации, которая сегодня сложилась вокруг сахарных заводов, появились дополнительные сложности у всех, кто с ними работал.

– Мы сами не знаем, что происходит. Директоров нет, замы ничего не говорят, никто ничего не согласовывает и не подписывает. Посевная не за горами, и нам должны были еще сахар отгружать, ведь это процесс регулярный. Но у нас все остановилось. И все, кто работал с сахарными заводами, сегодня в состоянии неопределенности, – резюмировал коммерческий директор СООО «Белросагросервис».

 
 
Ссылка на источник 2
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  История с «исчезновением» директоров белорусских сахарных заводов, которую до сих пор официально никто толком не прокомментировал, сделала простых белорусов...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Крыша спортивно-концертного комплекса в Санкт-Петербурге рухнула во время демонтажа здания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

Свежие газеты

30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (ЧП)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика