Тонны «подозрительного» сахара на складе сфотографировал житель Барановичей

Источник материала: Виртуальный Брест

История с «исчезновением» директоров белорусских сахарных заводов, которую до сих пор официально никто толком не прокомментировал, сделала простых белорусов очень подозрительными. И теперь, завидев крупную партию сахара где-нибудь на складе, они спешат провести параллель с таинственным сахарным делом.





Крупная партия сахара на одном из складов в Барановичах. Фото предоставлено читателем Intex-press

Фото одной такой сахарной партии в редакцию Intex-press прислал читатель. По словам автора, оно было сделано 30 января на одном из складов в Барановичах. Мужчина уверяет, что раньше на этом складе сахара, тем более в таких количествах, никто никогда не видел. А весь товар на фото появился там буквально за одну ночь.

– Сами понимаете, если ночью приходит такое количество машин, там ничего официального нет. К тому же на складе были замечены сотрудники Следственного комитета, что тоже наводит на определенные мысли, – отметил он, намекнув, что внезапное появление крупной партии товара на складе в Барановичах может быть как-то связано с исчезновением директоров белорусских сахарных заводов.





Фото предоставлено читателем Intex-press

«Сахар поступил в декабре»

Склад, на котором было сделано фото, принадлежит ОДО «Ракан». По словам директора фирмы-арендодателя Александра Сульжица, сахар на складе появился не за одну ночь, как утверждает читатель, а в течение месяца в декабре прошлого года. Он утверждает, что с документами на товар все в порядке, ничего подозрительного или противозаконного в его появлении на складе в Барановичах нет.

– Данный сахар поступил к нам перед Новым годом, в декабре. Он поступал в темное время, но не ночью. И не за одну ночь, а постепенно, по три-пять машин разгружали. Коммерческая структура положила свой товар к нам на ответственное хранение. Мы всего лишь хранитель. И для нас чем дольше он у нас находится, тем лучше, потому что мы зарабатываем на квадратных метрах и ответственном хранении, а не на сахаре. Нас посетил Следственный комитет, запросил документы, вы можете спать спокойно, – заверил Intex-press Александр Сульжиц.

«Это чистые фантазии человека»

Между тем в Следственном комитете Intex-press не подтвердили, что кто-либо из сотрудников выезжал на указанный склад в Барановичах. Собственник сахара также сообщил, что ему ничего не известно о посещении склада сотрудниками правоохранительных органов.

– Мне сказали, что следственные органы на склад приезжали. Но, я думаю, если бы это было действительно так, на нас бы уже вышли, – сказал в телефонном разговоре с корреспондентом Intex-press Александр Новицкий, коммерческий директор и один из учредителей компании СООО «Белросагросервис», которой принадлежит сахар.

В истории появления крупной партии сахара в Барановичах, по словам Александра, нет ничего необычного, хотя данный склад под него действительно арендовали впервые. Товар был привезен в конце прошлого года со Скидельского сахарного завода в качестве взаиморасчета за поставленную ранее продукцию, и с ним все в порядке.





Фото предоставлено читателем Intex-press

– Как можно за ночь выгрузить около 30 грузовиков сахара? Это чистые фантазии человека! Мы этот сахар в декабре недели две возили! – сказал Александр Новицкий. – Сахар законный, он привезен по документам из Скиделя. Попросили забрать в конце года, так как на заводских складах не было места. Я вам больше скажу, наш сахар сегодня хранится не только в Барановичах, но и в разных точках Беларуси у нас его более четырех тысяч тонн лежит. Сахаром с нами рассчитываются заводы за колхозы, которые являются должниками перед СООО «Белросагросервис»: колхозы получили от нас семена сельхозкультур, пестициды, технику и услуги по ее обслуживанию. Нам расходы по хранению не нужны, но судьба нас заставляет: если мы не будем брать сахар, останемся без денег.

По словам Александра Новицкого, из-за ситуации, которая сегодня сложилась вокруг сахарных заводов, появились дополнительные сложности у всех, кто с ними работал.

– Мы сами не знаем, что происходит. Директоров нет, замы ничего не говорят, никто ничего не согласовывает и не подписывает. Посевная не за горами, и нам должны были еще сахар отгружать, ведь это процесс регулярный. Но у нас все остановилось. И все, кто работал с сахарными заводами, сегодня в состоянии неопределенности, – резюмировал коммерческий директор СООО «Белросагросервис».