Следователи устанавливают обстоятельства убийства мужчины в Пуховичском районе

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По данным следствия, 24 января этого года в милицию обратился житель Марьиной Горки с заявлением об исчезновении его 31-летнего сына.

Следователями во взаимодействии с органами внутренних дел незамедлительно был осуществлен комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения мужчины. В результате были получены сведения о криминальном характере его исчезновения.

В ходе проведенных осмотров следственно-оперативной группой с участием эксперта-биолога ГКСЭ с использованием криминалистического оборудования и применением экспресс-тестов выявлены скрытые биологические следы, указывающие на то, что мужчина стал жертвой убийства.

Результатом совместной работы правоохранительных органов стало задержание по подозрению в совершении преступления троих жителей Марьиной Горки: сожителей (33-летнего мужчины и 36-летней женщины) и их 23-летнего знакомого.

Согласно материалам уголовного дела, преступление произошло 21 января в квартире у сожителей. В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, потерпевшему были причинены телесные повреждения, от которых он скончался. В последующем его тело было сброшено в реку.

Правоохранительными органами совместно с водолазами МЧС, ОСВОД и волонтерами с применением специального оборудования и техники несколько дней осуществляется обследование акватории реки, принимаются все меры по обнаружению тела потерпевшего.

В рамках уголовного дела назначен ряд экспертиз по изъятым вещественным доказательствам. Их производит ГКСЭ.

Проведение следственных и иных процессуальных действий с участием задержанных по установлению всех обстоятельств произошедшего, продолжается.

Татьяна БЕЛОНОГ, официальный представитель УСК по Минской области