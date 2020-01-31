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Устанавливается личность женщины, которая находилась в магазине по ул. Янки Купалы
31.01.2020 18:54 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ОВД администрации Московского района г.Бреста устанавливается личность женщины, которая 21.01.2020 в 18.20 находилась в магазине по адресу: г. Брест, ул. Янки Купалы, д. 132.
Гражданам, которым что-либо известно об указанной женщине, просьба сообщить по телефону +375(29) 523-87-81 или в ОДС ОВД администрации Московского района г.Бреста: 8 (0162) 593530 или 102.
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ОВД администрации Московского района г.Бреста устанавливается личность женщины, которая 21.01.2020 в 18.20 находилась в магазине по адресу: г. Брест, ул. Янки Купалы, д....
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