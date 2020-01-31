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В Копыльском районе застрелили маламута, который бросался на людей

31.01.2020 17:51 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 30 января в деревне Старый Копыль (Минская область) пришлось застрелить собаку породы маламут. Сначала пес укусил местного жителя, а потом бросился на приехавшего участкового, сообщает пресс-служба МВД.


Около 16.30 в дежурную часть поступил звонок от 70-летнего мужчины. Он рассказал, что на участок забежала крупная собака, которая уже укусила его за руку и угрожает семье. Тот предположил, что пес — бешеный.

На место выехали сотрудник милиции и экипаж ГАИ, а также работник ЖКХ. Сначала они пытались поймать животное, чтобы увести со двора, и оно не покусало других жителей.

Коммунальщик выпустил из пневматического пистолета в собаку четыре дротика со снотворным, но это не подействовало. «Когда сотрудники милиции вместе с работником ЖКХ в очередной раз приблизились к животному, собака бросилась на участкового инспектора», — рассказывают в МВД.

После этого милиционер принял решение застрелить собаку из табельного оружия — такая возможность предусмотрена законом, когда есть угроза жизни человеку.

Пострадавший пенсионер доставлен в больницу с диагнозом «укушенная рана левой кисти». Тело собаки отправлено на райветстанцию для экспертизы на бешенство.

 
 
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Пенсионеру, которого собака покусала за руку, помогли медики.
 
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