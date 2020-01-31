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Четырехлетний мальчик умер после посещения зубного врача в Барановичах?
31.01.2020 16:52 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В конце прошлой недели по городу стали распространяться слухи о смерти маленького мальчика. Якобы ребенок умер в больнице от инфекции, которую ему занесли при посещении одной из барановичских стоматологий. Что на самом деле произошло, Intex-press прокомментировал Следственный комитет.
Барановичская детская городская больница. Фото: Intex-press
По слухам, после посещения зубного врача у мальчика несколько дней болел зуб, а потом повысилась температура. Ребенка доставили в больницу, где спустя несколько дней он умер. Причины смерти высказывались разные, кто-то даже утверждал, что мальчик скончался от менингита.
В
По данному факту Барановичским межрайонным отделом
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В конце прошлой недели по городу стали распространяться слухи о смерти маленького мальчика. Якобы ребенок умер в больнице от инфекции, которую ему занесли при...
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