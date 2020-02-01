Детективная история о том, как задержали несостоявшегося барановичского маньяка

Источник материала: Виртуальный Брест

В окрестностях железнодорожной станции Барановичи-Полесские произошло нападение на женщину. 70-летняя пенсионерка, выгодно продав на городском рынке выращенную на приусадебном участке зелень, возвращалась домой. Когда шла недалеко от главного вокзала райцентра, ее сзади ударили по голове чем-то тяжелым и попытались вырвать из рук сумочку. Женщина сопротивлялась, однако ее повалили на землю и продолжали бить. Силы оказались неравны. Жертва лишилась сумочки, в которой лежали сотовый телефон, 70 рублей и некоторые мелкие вещи.





Из-за плохой свертываемости медики едва остановили у потерпевшей кровотечение, а позже диагностировали телесные повреждения, повлекшие длительное расстройство здоровья.

- О произошедшем нам сообщила хозяйка ближайшего частного дома, - рассказывает оперуполномоченный ОУР Барановичского ГОВД лейтенант милиции Александр Петран, который в тот день выбывал в составе следственно-оперативной группы. - Правда, подробностей не знала - просто помогла вызвать милицию. Да и потерпевшая нападавшего толком не рассмотрела, смогла заметить только клетчатую рубашку с коротким рукавом, джинсы и кроссовки.

Даже место нападения нашли не сразу - свидетелей не было, а пенсионерка, находясь в больнице, сориентировала милиционеров лишь примерно. В ходе пошагового осмотра правоохранители обратили внимание на примятую траву. Обследовав это место, нашли мобильный телефон пожилой женщины, который, скорее всего, во время борьбы выскользнул из сумочки.

Конечно, провели тщательную отработку окрестностей, опросили жителей района. Хозяин частного дома, расположенного на достаточном отдалении, рассказал: видел мужчину в клетчатой рубашке с коротким рукавом, который пытался что-то отыскать в женском аксессуаре. Обследовав указанное место, нашли и сумочку потерпевшей. Правда, находка не слишком помогла - никаких следов неизвестного экспертам обнаружить не удалось.

Просмотр записей камеры видеонаблюдения поначалу тоже не показался результативным. Да, на видео была потерпевшая, затем семенивший в этом же направлении силуэт мужчины. Но качество картинки не позволяло рассмотреть нападавшего и вычленить его приметы. Только через сутки, когда оперативники значительно расширили радиус поисков, с видеокамеры из другого места удалось снять более четкое изображение мужчины, схожего по приметам.

- Потерпевшая с большой долей вероятности опознала обидчика, - говорит Александр Петран. - Мужчине около 40 лет, в теменной части головы - лысина. Но согласитесь: в стране довольно много людей с аналогичной прической.

Фото подозреваемого передали всем сотрудникам наружных служб, информацию о розыске причастного к нападению доводили заступающим на службу нарядам. Впрочем, эти усилия результата не приносили. Участковые инспекторы близлежащих к месту происшествия территорий мужчину не опознали. В результате отработки живущих в районе ранее судимых также не было получено зацепок. Досконально проверяли всех схожих по приметам мужчин, которые попадали в поле зрения в ходе проведения ОРМ. Активно использовали ПТК «Полиграф», однако всякий раз аппаратура подтверждала непричастность проверяемого к совершению преступления.

Параллельно оперативники продолжали работу с городской системой видеонаблюдения, все больше расширяя зону поиска. И настойчивость через неделю дала зацепку: примерно в полукилометре от железнодорожного перехода похожий мужчина садился в такси. Найти водителя оказалось делом техники. Тот вспомнил, что подвозил клиента в один из микрорайонов города, показал, во дворе какого дома тот скрылся. Милиционеры сразу же приступили к комплексной отработке всех близлежащих домов. Усилий было потрачено немало, однако результатов все не было. Местные жители опознать никого не смогли. Тщательно проверили подучетный контингент, но на более реальный след преступника так и не вышли.

Александр Петран не оставлял поиски даже во внеслужебное время: куда бы ни шел или ни ехал, внимательно всматривался в каждого встречного. Однажды, спеша на автомобиле на утреннее совещание в ГОВД, приметил шедшего по центральной улице схожего по приметам мужчину. Лейтенант милиции остановился и догнал его, попросил показать документы. Пешеход спокойно предъявил их и пояснил: идет на работу. Телосложение, рост, возраст, особенности прически - многое совпадало, поэтому офицер предложил проехать в ГОВД.

- Не переживайте, это недолго, - тогда успокоил его Александр.

Гражданин сначала стал отказываться, но затем согласился, однако попросил прежде заехать к нему домой, мол, положить в холодильник продукты. И назвал адрес - как раз недалеко от того места, где высаживал подозреваемого таксист.

В горотделе А. Петран детально расспрашивал о том, что делал мужчина в день нападения. Сначала собеседник вел себя уверенно, но потом стал путаться. Проводить опрос с помощью полиграфа не пришлось, так как А. Петран смог разговорить фигуранта. Из рассказа следовало, что в тот день он был нетрезв. Горожанин признался: душа требовала продолжения банкета, а деньги закончились, вот и напал на первую встречную женщину. Бил ее по голове пустой чекушкой. Ранее судим не был, в поле зрения милиции не попадал.

…По судебному решению виновному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

Ольга КУЛИКОВА, "На страже"

Фото Альберта ЕРМАКОВА