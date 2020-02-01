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Следователи устанавливают обстоятельства причинения тяжких телесных повреждений работнику ДЮСШ

01.02.2020 12:38 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

26 января примерно в 18:20 34-летний житель Ивацевич пришёл вместе со своим сыном в местную ДЮСШ, чтобы покататься на коньках. В это время лёд был почищен и застывал, свет на ледовом поле был выключен и посетителей не было.

Следователи устанавливают обстоятельства причинения тяжких телесных повреждений работнику ДЮСШ

Увидев вошедших отца и сына на неработающее ледовое поле, 50-летний рабочий ДЮСШ догнал их, чтобы сообщить о невозможности выхода на лёд, после чего между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого посетитель избил рабочего руками и ногами, причинив тяжкие телесные повреждения.

В отношении 34-летнего мужчины Ивацевичским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.147 УК Республики Беларусь.

 
 
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  26 января примерно в 18:20 34-летний житель Ивацевич пришёл вместе со своим сыном в местную ДЮСШ, чтобы покататься на коньках. В это время лёд был почищен и застывал,...
 
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