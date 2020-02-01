Следователи устанавливают обстоятельства причинения тяжких телесных повреждений работнику ДЮСШ

Источник материала: Виртуальный Брест

26 января примерно в 18:20 34-летний житель Ивацевич пришёл вместе со своим сыном в местную ДЮСШ, чтобы покататься на коньках. В это время лёд был почищен и застывал, свет на ледовом поле был выключен и посетителей не было.





Увидев вошедших отца и сына на неработающее ледовое поле, 50-летний рабочий ДЮСШ догнал их, чтобы сообщить о невозможности выхода на лёд, после чего между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого посетитель избил рабочего руками и ногами, причинив тяжкие телесные повреждения.

В отношении 34-летнего мужчины Ивацевичским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.147 УК Республики Беларусь.