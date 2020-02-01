|
Осторожно, "развод"! В Бресте кто-то зачем-то собирает паспортные данные жителей города
01.02.2020 22:48 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Суть в следующем: в соцсетях некая дама размещает призыв: "Требуется разносчик объявлений по почтовым ящикам, график работы скользкий, оплата 50 рублей - 1000 объявлений, подробности в личные сообщения". При этом указывается частное предприятие, с названием, указывающим на реально существующий в Бресте сайт и сервис (хороший кстати) - VDN.BY, не имеющий отношения к данной информации и к этой даме.
Уже два человека обратились на сервис с вопросами, когда же они смогут приступить к работе. Выяснилось, что у них попросили предоставить паспортные данные, якобы для проверки - можно ли новым сотрудникам доверить такую сложную работу, как расклейка объявлений. И на этом контакт с "работодателем" был потерян, после предоставления скринов паспорта и фото с этим скрином общение прекращалось.
Индивидуальные
Что это может быть за цель - непонятно. Однако люди, которые передали свои паспортные данные, собираются обратиться в милицию. Как минимум одна девушка это уже сделала. Предприниматель, имя сайта которого используется в рекламе, тоже планирует обратиться к правоохранителям.
К слову, вот как пострадавшим пояснили необходимость паспортных данных:
Мы проверили по своим каналам - такая женщина (Katsiaryna Tsiareshchanka) действительно есть, но проживает в Полоцке, а в данный момент находится в Гомеле. Однако по указанному номеру телефона +375339103019 в вайбере зарегистрирован некий "Николаевич", на звонки с обычного телефона никто не отвечает, идёт сброс. Есть вероятность, что эти паспортные данные получены таким же способом - выманили у реального человека, потом зарегистрировались под его именем в ВК и продолжают искать новые паспорта в Бресте. Зачем? Ведь после предоставления этой информации на контакт с теми, кто это сделал, "работодатели" больше не выходят. Хороший вопрос...
Мы просим администраторов групп ВК и других соцсетей не размещать подобную рекламу, а пользователей призываем не делиться ни с кем своей личной информацией. Вы не знаете, как эта информация будет в дальнейшем использоваться. Если вы уже передали свои паспортные данные - не стесняйтесь обратиться в милицию, и даже если там вам будут говорить, что пока ещё ничего страшного не произошло, не стоит ожидать этого "страшного", лучше выяснить конкретно, для чего всё это и кто это делает. Ведь указанный в объявлениях ЧП "VDN.BY" вообще и близко не является ЧП, и сам в данном деле пострадавший.
Любопытно, что на странице (скорее всего, фейковой) "Katsiaryna Tsiareshchanka" есть только один репост, и он глаголет нам о том, как ребёнок нашёл
Если начать задавать неудобные вопросы, женщина просто блокируется:
Итак, мораль: будьте внимательны, не связывайтесь с расклейкой объявлений, так как это незаконный бизнес и никому никогда не передавайте свои паспортные данные. При их наличии можно сделать много чего, например - разослать в органы власти какое-то обращение электронного формата от лица общественности. Имея десяток паспортов, получится этакая просьба от жителей Бреста. Почему бы и нет? И это только самое безобидное предположение...
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2020 21.by