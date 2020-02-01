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Осторожно, "развод"! В Бресте кто-то зачем-то собирает паспортные данные жителей города

01.02.2020 22:48 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Суть в следующем: в соцсетях некая дама размещает призыв: "Требуется разносчик объявлений по почтовым ящикам, график работы скользкий, оплата 50 рублей - 1000 объявлений, подробности в личные сообщения". При этом указывается частное предприятие, с названием, указывающим на реально существующий в Бресте сайт и сервис (хороший кстати) - VDN.BY, не имеющий отношения к данной информации и к этой даме.

Осторожно, "развод"! В Бресте кто-то зачем-то собирает паспортные данные жителей города

Уже два человека обратились на сервис с вопросами, когда же они смогут приступить к работе. Выяснилось, что у них попросили предоставить паспортные данные, якобы для проверки - можно ли новым сотрудникам доверить такую сложную работу, как расклейка объявлений. И на этом контакт с "работодателем" был потерян, после предоставления скринов паспорта и фото с этим скрином общение прекращалось.

Вот по этой ссылке мы уже рассказывали, почему нельзя соглашаться на подобную работу в принципе, но похоже, в данной ситуации не в этом суть.

Индивидуальные предприниматель, который оказывает услуги под доменным именем VDN.BY, предполагает, что его имя попало в объявление случайно, хотя и не исключает вариант "подставы". Однако основное, как ему кажется - это сбор паспортных данных людей для какой-то неведомой цели.

Осторожно, "развод"! В Бресте кто-то зачем-то собирает паспортные данные жителей города

Что это может быть за цель - непонятно. Однако люди, которые передали свои паспортные данные, собираются обратиться в милицию. Как минимум одна девушка это уже сделала. Предприниматель, имя сайта которого используется в рекламе, тоже планирует обратиться к правоохранителям.

К слову, вот как пострадавшим пояснили необходимость паспортных данных:

- Изначально требуется фотография вашего документа, вы сами должны понять, я должна знать кого беру на работу, готова для примера сбросить свой документ, что бы вы не думали разную ересь. Так же проверяем на судимость. В качестве "залога" высылают свои данные:

Осторожно, "развод"! В Бресте кто-то зачем-то собирает паспортные данные жителей города

Осторожно, "развод"! В Бресте кто-то зачем-то собирает паспортные данные жителей города

Мы проверили по своим каналам - такая женщина (Katsiaryna Tsiareshchanka) действительно есть, но проживает в Полоцке, а в данный момент находится в Гомеле. Однако по указанному номеру телефона +375339103019 в вайбере зарегистрирован некий "Николаевич", на звонки с обычного телефона никто не отвечает, идёт сброс. Есть вероятность, что эти паспортные данные получены таким же способом - выманили у реального человека, потом зарегистрировались под его именем в ВК и продолжают искать новые паспорта в Бресте. Зачем? Ведь после предоставления этой информации на контакт с теми, кто это сделал, "работодатели" больше не выходят. Хороший вопрос...

Осторожно, "развод"! В Бресте кто-то зачем-то собирает паспортные данные жителей города

Мы просим администраторов групп ВК и других соцсетей не размещать подобную рекламу, а пользователей призываем не делиться ни с кем своей личной информацией. Вы не знаете, как эта информация будет в дальнейшем использоваться. Если вы уже передали свои паспортные данные - не стесняйтесь обратиться в милицию, и даже если там вам будут говорить, что пока ещё ничего страшного не произошло, не стоит ожидать этого "страшного", лучше выяснить конкретно, для чего всё это и кто это делает. Ведь указанный в объявлениях ЧП "VDN.BY" вообще и близко не является ЧП, и сам в данном деле пострадавший.

Любопытно, что на странице (скорее всего, фейковой) "Katsiaryna Tsiareshchanka" есть только один репост, и он глаголет нам о том, как ребёнок нашёл немецкую ракетницу в крепости. А знаете, чей это был ребёнок? Там, в информации, это написано - Ирины Шестаковой. Кое кому данное ФИО очень о многом говорит.

Осторожно, "развод"! В Бресте кто-то зачем-то собирает паспортные данные жителей города

Если начать задавать неудобные вопросы, женщина просто блокируется:

Осторожно, "развод"! В Бресте кто-то зачем-то собирает паспортные данные жителей города

Итак, мораль: будьте внимательны, не связывайтесь с расклейкой объявлений, так как это незаконный бизнес и никому никогда не передавайте свои паспортные данные. При их наличии можно сделать много чего, например - разослать в органы власти какое-то обращение электронного формата от лица общественности. Имея десяток паспортов, получится этакая просьба от жителей Бреста. Почему бы и нет? И это только самое безобидное предположение...

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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  Суть в следующем: в соцсетях некая дама размещает призыв: "Требуется разносчик объявлений по почтовым ящикам, график работы скользкий, оплата 50 рублей - 1000...
 
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