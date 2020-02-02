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В Витебске мужчина выстрелил в супругу и сбежал

02.02.2020 00:05 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 1 февраля в Витебске 36-летний местный житель выстрелил в свою жену и сбежал из квартиры. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе МВД.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Пострадавшую женщину с огнестрельным ранением доставили в больницу. На поиски мужчины были ориентированы все наряды городской милиции. В результате подозреваемого задержали в районе гаражного кооператива на окраине города.

В милиции сообщили, что задержанный ранее неоднократно судим, в том числе за незаконный оборот оружия.

Устанавливаются все обстоятельства преступления.

 
Теги: Витебск
 
 
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Днем 1 февраля в Витебске 36-летний местный житель выстрелил в свою жену и сбежал из квартиры.
 
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