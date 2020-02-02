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В Витебске мужчина выстрелил в супругу и сбежал
Источник материала: Tut.by
Днем 1 февраля в Витебске 36-летний местный житель выстрелил в свою жену и сбежал из квартиры. Подробности происшествия
Пострадавшую женщину с огнестрельным ранением доставили в больницу. На поиски мужчины были ориентированы все наряды городской милиции. В результате подозреваемого задержали в районе гаражного кооператива на окраине города.
В милиции сообщили, что задержанный ранее неоднократно судим, в том числе за незаконный оборот оружия.
Устанавливаются все обстоятельства преступления.
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Днем 1 февраля в Витебске 36-летний местный житель выстрелил в свою жену и сбежал из квартиры.
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