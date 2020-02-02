Умер уникальный белорусский детский хирург. Он был брестчанин

Источник материала: Виртуальный Брест

Юрий Гриневич был единственным в Беларуси сертифицированным торакальным детским хирургом, некоторые виды операций выполнял только он.





30 января в Минске простились с кандидатом медицинских наук, заведующим отделением хирургии новорожденных РНПЦ детской хирургии Юрием Гриневичем. Ему было 56 лет.

Это была внезапная смерть, о причинах которой, может быть, родные потом расскажут. Шок для коллег, для родителей маленьких пациентов, которым Юрий Мечиславович в прямом смысле подарил жизнь. Он был единственным в нашей стране сертифицированным торакальным детским хирургом. Некоторые виды операций в Беларуси выполнял только он. Вся его профессиональная деятельность - это постоянная работа над собой. Доктор Гриневич всегда был нацелен на совершенствование операций, внедрение новых техник, современных методик выхаживания новорожденных, он стажировался в США, Германии, Ирландии.

- Для нашего центра, для всей белорусской медицины это серьезная потеря, - говорит заместитель директора по лечебной работе РНПЦ детской хирургии Александр Свирский. - Это был удивительный человек, врач, фанатично преданный своей профессии. Юрий Мечиславович - из семьи врачей, он рано пришел на кафедру, рано защитил кандидатскую диссертацию, первый начал осваивать операции по поводу врожденного порока у детей - атрезии пищевода, это когда новорожденный не может самостоятельно ни дышать, ни есть. Лет 30 назад летальность при таких операциях доходила до 80%, сейчас, не без участия Юрия Мечиславовича и благодаря совместной работе команды хирургов, анестезиологов и реаниматологов, - менее 5%! Причем зачастую это случается тогда, когда у новорожденного не только атрезия пищевода, а множественные пороки развития.





30 января в Минске простились с кандидатом медицинских наук, заведующим отделением хирургии новорожденных РНПЦ детской хирургии Юрием Гриневичем.

Юрий Гриневич был единственный сертифицированный детский таракальный хирург в Беларуси, пока ни у кого в РНПЦ такой сертификации нет. Есть кардиохирурги, есть общие хирурги.

- Утрата для нас серьезная, невосполнимая, - не скрывает Александр Свирский. - Коллега Гриневича Лариса Викторовна Валёк владеет практически всеми видами операций, которые выполнял Юрий Мечиславович, но есть ряд операций, которые никем не освоены так, как были освоены Гриневичем, например, пластика пищевода. Безусловно, коллеги учились у Юрия Мечиславовича, но никто не мог подумать, что так внезапно оборвется его жизнь…

Прощание с выдающимся доктором прошло на Северном кладбище Минска. У Юрия Гриневича осталось четверо сыновей.