«Золотая рыбка» в Витебске снова пострадала от вандалов. Что на этот раз?

Источник материала: Tut.by

Скульптура «Золотая рыбка» на набережной Западной Двины снова пострадала. Уже — в третий раз. Кто-то испортил ключ с названием города, сообщают «Народныя навіны Віцебска».



Фото: Юрий Шепелев, «Народныя навіны Віцебска»

На символическом ключе от города, который рыбка держит во рту, на надписи «Віцебск» осталась только одна буква — «В». Часть ключа отколота. Заметно, что он изогнулся: вероятно, к нему приложили силу.

Напомним, композиция «Золотая рыбка» появилась на набережной у слияния Западной Двины и Витьбы в июне 2017 года на праздновании Дня города. Скульптура сразу понравилась горожанам, туристам, фотографам и молодоженам.



Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

В первоначальном виде скульптура просуществовала до августа 2018 года, пока у «рыбки» не украли символический ключ от города с гербом и надписью «Віцебск».

А в августе 2019 года скульптура лишилась стилизованного горшочка с монетами. Он был закреплен внизу памятника, внутри большой «ракушки».

В обоих случаях вандалов не нашли.

В ноябре 2019-го автор памятника — Иван Казак, сделал новые ключ и горшок — и их добавили к скульптуре.