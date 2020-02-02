|
«Золотая рыбка» в Витебске снова пострадала от вандалов. Что на этот раз?
Источник материала: Tut.by
На символическом ключе от города, который рыбка держит во рту, на надписи «Віцебск» осталась только одна буква — «В». Часть ключа отколота. Заметно, что он изогнулся: вероятно, к нему приложили силу.
Напомним, композиция «Золотая рыбка»
В первоначальном виде скульптура просуществовала до августа 2018 года, пока у «рыбки» не украли символический ключ от города с гербом и надписью «Віцебск».
А в августе 2019 года скульптура лишилась стилизованного горшочка с монетами. Он был закреплен внизу памятника, внутри большой «ракушки».
В обоих случаях вандалов не нашли.
В ноябре 2019-го автор памятника — Иван Казак, сделал новые ключ и горшок — и их добавили к скульптуре.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скульптуру уже в третий раз портят вандалы.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)