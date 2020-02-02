ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Золотая рыбка» в Витебске снова пострадала от вандалов. Что на этот раз?

02.02.2020 08:45 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Скульптура «Золотая рыбка» на набережной Западной Двины снова пострадала. Уже — в третий раз. Кто-то испортил ключ с названием города, сообщают «Народныя навіны Віцебска».


Фото: Юрий Шепелев, «Народныя навіны Віцебска»

На символическом ключе от города, который рыбка держит во рту, на надписи «Віцебск» осталась только одна буква — «В». Часть ключа отколота. Заметно, что он изогнулся: вероятно, к нему приложили силу.

Напомним, композиция «Золотая рыбка» появилась на набережной у слияния Западной Двины и Витьбы в июне 2017 года на праздновании Дня города. Скульптура сразу понравилась горожанам, туристам, фотографам и молодоженам.


Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

В первоначальном виде скульптура просуществовала до августа 2018 года, пока у «рыбки» не украли символический ключ от города с гербом и надписью «Віцебск».

А в августе 2019 года скульптура лишилась стилизованного горшочка с монетами. Он был закреплен внизу памятника, внутри большой «ракушки».

В обоих случаях вандалов не нашли.

В ноябре 2019-го автор памятника — Иван Казак, сделал новые ключ и горшок — и их добавили к скульптуре.

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Умер уникальный белорусский детский хирург. Он был брестчанин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

Свежие газеты

01.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.02.2020
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (ЧП)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика