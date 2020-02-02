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В Витебске пьяный «экстрасенс"-иностранец приехал в ГАИ ставить машину на учет

02.02.2020 10:14 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Участник одного из выпусков украинской версии «Битвы экстрасенсов» хотел поставить в Витебске машину на учет. Мужчина приехал в ГАИ… пьяный. Как развивались события дальше, рассказывает телеканал «Витебск».

Мужчина приехал в ГАИ на десятилетней Audi А5. Инспектор ГАИ заподозрил, что водитель не трезв. Медосвидетельствование это подтвердило.

Выяснилось, что мужчина — иностранец, участвовал в украинской «Битве экстрасенсов». В Беларуси он уже был лишен прав — за пьяное вождение.

За первый месяц 2020-го в Витебске задержали около 60 пьяных водителей. Двое попались на этом повторно в течение года.

 
Теги: Витебск
 
 
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Мужчина приехал в ГАИ на десятилетней Audi А5. Инспектор ГАИ заподозрил, что водитель не трезв. Медосвидетельствование это подтвердило.
 
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