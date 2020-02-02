Источник материала: Tut.by

Участник одного из выпусков украинской версии «Битвы экстрасенсов» хотел поставить в Витебске машину на учет. Мужчина приехал в ГАИ… пьяный. Как развивались события дальше, рассказывает телеканал «Витебск».

Мужчина приехал в ГАИ на десятилетней Audi А5. Инспектор ГАИ заподозрил, что водитель не трезв. Медосвидетельствование это подтвердило.

Выяснилось, что мужчина — иностранец, участвовал в украинской «Битве экстрасенсов». В Беларуси он уже был лишен прав — за пьяное вождение.

За первый месяц 2020-го в Витебске задержали около 60 пьяных водителей. Двое попались на этом повторно в течение года.