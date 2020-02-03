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За сутки в Вороновском районе произошел 1 пожар
03.02.2020 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Пожар хозяйственной постройки
2 февраля в 19.22 поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки на территории частного домовладения в деревне Пелеса Вороновского района. В результате уничтожена кровля, повреждено перекрытие, закопчены стены. Причина
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Пожар хозяйственной постройки 2 февраля в 19.22 поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки на территории частного домовладения в деревне Пелеса...
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