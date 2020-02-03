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Следователи устанавливают очевидцев ДТП в Минском районе

03.02.2020 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

По данным следствия, 19 января этого года около 14.45 часов 29-летняя женщина управляла легковым автомобилем Volkswagen Polo и двигалась по автодороге «Минск-Витебск» в направлении Минска. При въезде в столицу на 9-ом километре указанной автодороги вблизи деревни Боровая Минского района она совершила наезд на 54-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате происшествия пешеход с телесными повреждениями госпитализирована.

Следователями во взаимодействии с сотрудниками ГАИ и экспертом ГКСЭ проведен осмотр места происшествия и иные неотложные следственные действия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В целях установления фактических обстоятельств произошедшего следователи обращаются с просьбой к гражданам, которые располагают значимой информацией, записями видеорегистратора с места происшествия, обратиться в Минский РОСК по телефонам: 8 (017) 302-54-69, 8 (017) 226-17-97.

Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Минским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с тяжкими последствиями.
 
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