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«Одолжила» евро и российские рубли. В Лидском районе 22-летняя женщина украла деньги у дальнобойщика
03.02.2020 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
22-летняя жительница одного из агрогородков Лидчины совершила кражу денег из квартиры односельчанина.
Молодая женщина воспользовалась ранее похищенным ключом и в отсутствие хозяина дома, а односельчанин работает дальнобойщиком, из кошелька на полке в шкафу «одолжила» 380 евро и 3000 российских рублей, сообщает
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«Одолжила» евро и российские рубли. В Лидском районе 22-летняя женщина украла деньги у дальнобойщика
22-летняя жительница одного из агрогородков Лидчины совершила кражу денег из квартиры односельчанина. Молодая женщина воспользовалась ранее похищенным ключом и в...
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