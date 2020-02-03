«Одолжила» евро и российские рубли. В Лидском районе 22-летняя женщина украла деньги у дальнобойщика

Источник материала: Вороновская газета





22-летняя жительница одного из агрогородков Лидчины совершила кражу денег из квартиры односельчанина.

Молодая женщина воспользовалась ранее похищенным ключом и в отсутствие хозяина дома, а односельчанин работает дальнобойщиком, из кошелька на полке в шкафу «одолжила» 380 евро и 3000 российских рублей, сообщает «Лідская газета» . Собиралась ли она возвращать взятые без спросу деньги, предстоит выяснить следствию.

Обнаружив пропажу , мужчина тут же обратился в милицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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