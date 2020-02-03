Пропавшую несколько недель назад Наталью Тишанову нашли в деревне в Гродненском районе

Источник материала: Вороновская газета





В ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий сотрудниками уголовного розыска Октябрьского РОВД установлено местонахождение Натальи Тишановой. 3 февраля ночью женщина обнаружена в одной из деревень Гродненского района.

23 января в милицию с заявлением обратился ее супруг. Он сообщил, что 18 января около 19 часов она позвонила ему на мобильный телефон и сказала, что задержится на работе. После этого больше на связь не выходила , сообщает пресс-служба УВД региона.

Женщина передана ее родителям. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Правоохранители выражают благодарность всем, кто способствовал распространению информации о розыске.