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Пропавшую несколько недель назад Наталью Тишанову нашли в деревне в Гродненском районе

03.02.2020 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Пропавшую несколько недель назад Наталью Тишанову нашли в деревне в Гродненском районе

В ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий сотрудниками уголовного розыска Октябрьского РОВД установлено местонахождение Натальи Тишановой. 3 февраля ночью женщина обнаружена в одной из деревень Гродненского района.

23 января в милицию с заявлением обратился ее супруг. Он сообщил, что 18 января около 19 часов она позвонила ему на мобильный телефон и сказала, что задержится на работе. После этого больше на связь не выходила, сообщает пресс-служба УВД региона.

Женщина передана ее родителям. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Правоохранители выражают благодарность всем, кто способствовал распространению информации о розыске.

https://grodnonews.by
 
 
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В ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий сотрудниками уголовного розыска Октябрьского РОВД установлено местонахождение Натальи Тишановой. 3 февраля...
 
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