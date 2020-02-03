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Пропавшую несколько недель назад Наталью Тишанову нашли в деревне в Гродненском районе
03.02.2020 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий сотрудниками уголовного розыска Октябрьского РОВД установлено местонахождение Натальи Тишановой. 3 февраля ночью женщина обнаружена в одной из деревень Гродненского района.
23 января в милицию с заявлением обратился ее супруг. Он сообщил, что 18 января около 19 часов она позвонила ему на мобильный телефон и сказала, что задержится на работе. После этого больше
Женщина передана ее родителям. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Правоохранители выражают благодарность всем, кто способствовал распространению информации о розыске.
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В ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий сотрудниками уголовного розыска Октябрьского РОВД установлено местонахождение Натальи Тишановой. 3 февраля...
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