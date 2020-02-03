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Хоть и календарная зима…
03.02.2020 — ЧП | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Не смотря на то, что на улице календарная зима, температура воздуха колеблется в от -2 до +50С, по этой причине водоемы не сковал лед и многие любители рыбной ловли продолжают выходить на воду на своих маломерных судах. Так уже за текущий период 2020 года утонуло 4 человека с участием маломерных судов в Витебской области.
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Не смотря на то, что на улице календарная зима, температура воздуха колеблется в от -2 до +50С, по этой причине
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