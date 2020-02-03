ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бобруйске во дворе нашли убитую женщину

03.02.2020 16:39 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вечером 2 февраля во дворе дома на ул. Ленина в Бобруйске нашли тело женщины, сообщает СК.


Фото: СК

Погибшая — 41-летняя местная жительница. Смерть женщины носит криминальный характер.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 139 УК (убийство).

По подозрению в совершении преступления задержан 44-летний мужчина, у которого накануне эта женщина была в гостях. В его квартире нашли личные вещи погибшей.

В милицию, рассказала «Коммерческому курьеру» жительница дома, где произошло убийство, Наталья, позвонил ее сосед.

— Курил на балконе и увидел, как этот мужчина [подозреваемый] тащит за ногу человека. Дотащил до мусорки и там же бросил. Так она и лежала — головой к контейнерам.

По словам Натальи, позже подозреваемого она увидела уже когда приехала милиция — он сидел в милицейской машине.

— Судя по его состоянию, в тот вечер он вряд ли мог сказать что-то внятное.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 2 февраля во дворе дома на ул. Ленина в Бобруйске нашли тело женщины.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Индии уже третьи сутки горит река, пожар никто не тушит
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

Свежие газеты

02.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
03.02.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (ЧП)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика