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В Бобруйске во дворе нашли убитую женщину
Источник материала: Tut.by
Вечером 2 февраля во дворе дома на ул. Ленина в Бобруйске нашли тело женщины,
Погибшая — 41-летняя местная жительница. Смерть женщины носит криминальный характер.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 139 УК (убийство).
По подозрению в совершении преступления задержан 44-летний мужчина, у которого накануне эта женщина была в гостях. В его квартире нашли личные вещи погибшей.
В милицию,
— Курил на балконе и увидел, как этот мужчина [подозреваемый] тащит за ногу человека. Дотащил до мусорки и там же бросил. Так она и лежала — головой к контейнерам.
По словам Натальи, позже подозреваемого она увидела уже когда приехала милиция — он сидел в милицейской машине.
— Судя по его состоянию, в тот вечер он вряд ли мог сказать что-то внятное.
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Вечером 2 февраля во дворе дома на ул. Ленина в Бобруйске нашли тело женщины.
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