В Бобруйске во дворе нашли убитую женщину

Источник материала: Tut.by

Вечером 2 февраля во дворе дома на ул. Ленина в Бобруйске нашли тело женщины, сообщает СК.



Фото: СК

Погибшая — 41-летняя местная жительница. Смерть женщины носит криминальный характер.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 139 УК (убийство).

По подозрению в совершении преступления задержан 44-летний мужчина, у которого накануне эта женщина была в гостях. В его квартире нашли личные вещи погибшей.

В милицию, рассказала «Коммерческому курьеру» жительница дома, где произошло убийство, Наталья, позвонил ее сосед.

— Курил на балконе и увидел, как этот мужчина [подозреваемый] тащит за ногу человека. Дотащил до мусорки и там же бросил. Так она и лежала — головой к контейнерам.

По словам Натальи, позже подозреваемого она увидела уже когда приехала милиция — он сидел в милицейской машине.

— Судя по его состоянию, в тот вечер он вряд ли мог сказать что-то внятное.